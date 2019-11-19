美股道指再創新高，高見28040點，不過升幅最多只有36點，而低位為跌35點，顯示市場在據報中國對中美達成貿易協議的前景感到悲觀的報道下，市場採取觀望的策略。另外，美國將華為臨時許可證又延長90天，這使一些美國公司得以繼續與華為開展業務。

道瓊斯工業平均指數收漲31點，升幅0.12%，報28036點。標普500指數收漲1點，升幅0.06%，報3122點。納斯達克綜合指數收漲9點，或0.11%，報8549點。

聯合健康保險升1.3%，報272.93美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻23點，而波音跌0.6%，報369.46元，拖低道指15點。

科技股方面，蘋果收市報267.1元，升0.5%，谷歌母公司Alphabet收市報1319.84元，跌1.02%，亞馬遜收市報1752.53元，升0.74%，Facebook收市報197.4元，升1.17%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.02%，報405點。德國DAX指數收跌0.27%，報13207點；法國CAC 40指數跌0.16%，報5929點；英國富時100指數收漲0.07%，報7307點。