恒指昨日升354點，收報26681點，成交金額704億元。香港局勢未有對股市造成影響，受人行4年來首次下調逆回購操作利率刺激，中港股市一洗頹風，全市上升股份近900隻，騰訊（0700）、友邦（1299）、吉利（0175）領升大市，強勢板塊亦各自各精彩，物管股及醫療器械股最強，但醫藥股則普遍回吐。人行已啟動寬鬆模式，相對落後的A股及H股可吸引外資流入，預料年底到明年首季應有一番作為。

人行下調7天期回購利率5點子，消息令市場頗為意外，中港股市皆向好，港股在上星期大幅下挫後，昨日更是報復式反彈。人行今年進行利率改革，逐漸淡化以往的1年期貸存基準利率，改為以貸款市場報價利率（LPR）作為基準。該利率每月報價一次，有18家銀行參與，人行期望能以該利率作為基準（類似本港最優惠利率），引導實體經濟融資成本下降。LPR首兩次報價均有所下調，政治上已有交代，第3次報價則持平。因應這個情况，人行早前已下調MLF利率5點子（1厘等如100點子），以迫使銀行進一步降息。

人行下調MLF利率 逼銀行降息

MLF由人行提供予銀行，年期也較長，多是缺乏資金、但自身客戶仍有信貸需求時使用，可說是實體經濟融資利率的指標，也是LPR的基礎。人行減息引導銀行下調利率，是一個較可行的方向，故下調MLF引導LPR下降，某程度是預期之中。與之不同，逆回購利率或公開市場操作利率，基本上是銀行間或金融機構之間的拆借基準利率。人行、銀保監近年不斷加強監管，就是要限制銀行間的「炒錢」、「金融套利」等行為，但4年來首度下調利率，是否意味監管力度、政策方向正發生根本性改變？

要知道，中國信貸主要依靠中小型銀行推動，其存款基礎、資本充足率較弱，資金來源多是同業市場拆借。強監管已令他們融資困難，過去半年包商銀行、錦洲銀行出事後更是風聲鶴唳，須人行出口術、窗口指導才能渡過難關。過去兩年大幅降準4個百份點，至今未見效果，其中一個說法是被中小型銀行被動去槓桿所淡化。若人行政策轉向，銀行體系能重新「炒錢」，由債務推動的中國經濟增長模式將再度啟航。從這個角度看，也許是近期內銀股強勢的一個原因。

歷史上，1年期MLF與7天公開市場操作利率穩定的保持在75點子，兩個利率調整節奏基本一致。如上文所述，前者是實體經濟的融資指標，後者則是銀行資金成本基準，差距過大，銀行會過於進取，若差距太小，銀行則會非常保守。因此，MLF已下調5點子，公開市場操作利率也自然要相應同步，特別是10月份信貸市場數據都相當弱，有必要降息維持銀行放貨意欲。

A股H股能吸引外資流入抄底

整體來看，下調公開市場操作利率，可視作下調MLF後的跟進舉動。但市場毋須質疑人行開閘放水的決心。剛過去的周六發表的第3季度貨幣政策報告，就在政策前瞻部分刪除了「閘門」一詞，明示總體流動性將會趨向寬鬆。報告又在過去已提出的「逆周期調節」前增加了「加強」，又首次提出「社會融資規模合理增長」。在眾多經濟體中，中國是寬鬆力度最溫和的國家，資產價格也相對落後，現在也加入寬鬆大軍，相信A股和H股都能吸引外資流入抄底。

[張兆聰 還看今朝]