港股普遍有反彈，以大型股動力為佳，而整體買盤並不積極，成交亦相對低迷。內房股表現突出，物業管理股一枝獨秀，與房產相關的敏華（1999）也值得留意。

恒指昨高開115點後向上，早段最多升361點、高見26,688點回順，午後於26,489點找到支持回升，創出日內高位，收報26,681點，升354點或1.35%；國指升1.26%。大市成交705億元，低於60天平均近一成。恒生綜合大型股指數升1.33%，中型股、小型股指則升0.99%、0.59%，焦點於大型股。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率75比35，升逾3%佔上升股份一成多；陽燭對陰燭為64比36，大市普遍跟升，但只有少數股份的買盤動力偏強。

本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成下跌，醫藥保健跌0.88%表現最差，行業有超過三成股份上升。

物管股續新高 碧桂園服務雅生活強勢

上升行業中，只有約四成的升幅超過1%，內房、地產相關分別升2.15%、1.63%，且全線上升，表現最佳。內房股大部分已失守20天線，只有物業管理股繼續創新高或守於20天線向上，龍頭碧桂園服務（6098）、雅生活（3319）保持強勢。代表大型內房的恒生內地地產指數反彈，倘若可以企穩6600點之上，中線向好趨勢未變；世房（0813）沿着20天線向上，表現最強。

敏華料可挑戰6元或以上水平

此外，與房產相關的沙發品牌商敏華，昨逆市以大陽燭向上，受到基本因素持續改善支持。敏華上周五收市後公布截至9月底止中期業績，上半年度收入升2%，純利增長6%，中期息增至7仙。

期內來自中國的銷售增22%，北美的收入大減23%；原材料包括真皮、化工產品價格下降，拉動毛利率上升。此外，房地產銷售帶來2.7億元收入貢獻。

隨着集團進一步擴大越南工廠，減輕中美貿易戰帶來影響；效益及規模提升，有助降低越南生產成本，改善毛利率表現。截至9月底，集團資本負債比率已回落至約66%，財政狀况改善將有利未來派息。敏華業績公布後，股價一洗近期頹風，昨天最多升一成，收市報5.68元，升8.4%。走勢上，該股升破兼高收於5.5元之上，上升動力轉強，後市料可挑戰6元或以上水平；短線回調於5.5元料有支持。

[劉思明 數據尋寶]