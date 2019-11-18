壹傳媒（0282）公布9月底止中期業績，期內雖然有訂閱收入首度入賬，金額達4747萬元，並佔整體收入5.57億元的8.52%，但是傳統媒體及印刷業務虧損按年增加3.03%至2.45億元，加上在訂閱業務支持下，數碼媒體業務的虧損未見收窄，反而按年增加31.11%至6500萬元，綜合起來，整體股東應佔虧損仍然高達3.12億元，按年增加8.87%。期內不派息。

該集團指，在推出訂閱服務方面，由6月1日至9月1日推出低廉試用價，並挽留逾100萬名付費會員，與預期相符。自9月2日起推出標準價格，價格上調導致付費訂閱者數目適度減少。該集團已成立客戶增長及挽留團隊，《蘋果日報》用戶基礎為香港、台灣、美國及加拿大每月獨立非重返用戶約1280萬人、1390萬人、91萬人及32.2萬人次。連同訂閱收入合計，整體數碼媒體業務受到廣告收入下跌影響，因此收入按年減少22.7%至只有2.25億元，亦令虧損增加。

至於傳統媒體及印刷業務方面，壹傳媒指，香港《蘋果日報》的淨發行量日均近9.13萬份，按年減少11.69%。廣告收入及發行收入分別達2140萬及9930萬元，分別按年減少34.2%及增加17.5%。台灣《蘋果日報》回顧期內平均淨發行量為每日10.17萬份，按年大減40.14%。

該集團指，下半年的主要策略重點將放在綜合及擴大嶄新付費數碼訂閱服務的訂閱群，並改善線上廣告優惠，以優質內容及數據引流為兩大支柱。但是由於香港及台灣經濟局勢將持續不明朗及面臨下滑風險。香港的社會動盪迫使大量廣告商延後推廣活動及收緊開支。台灣經濟因中美貿易戰及執政黨與北京的關係緊張而飽受下行壓力，令廣告開支減少，將繼續對其利潤造成影響。

其他報道：

【星星之火】星火同盟匯豐賬戶周五起停用

【本港經濟】本港最新失業率升至3.1% 兩年最高

【證監公布】凌銳股權高度集中 街貨僅8.1%

【中國市場】彭博：蘋果9、10月在中國銷售超過1000萬部iPhone

【融資受限】標普︰內房明年270億美元境外債到期創新高

【取消招股】傳硅谷天堂黃金 取消IPO

耀才：明年股市看好5G、物管 撤tvb廣告因資源配置

【公司業績】石藥集團首九個月多賺24%

【大行看淡】花旗：下調香港第四季GDP預測至下滑3%

【反修例】匯豐否認即時取消反修例活動眾籌賬戶

【反修例】傳匯豐取消反修例活動眾籌賬戶