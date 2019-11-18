早前有外媒指，多間保險企業有興趣收購英傑華（Aviva）在新加坡和越南業務，周一發布聲明表示，經詳細檢討，包括尋求報價後，Aviva認為保留業務對可為帶動股東最佳價值。Aviva聲明發布後，在倫敦股價自高位下跌了3.7%。

Aviva又指，鑑於中國市場規模，與合作夥伴良好關係，以及高增長前景，英傑華保留在中國的合資企業。目前Aviva與中糧集團在2003年合資，成立中英人壽。Aviva表示，新加坡和中國市場去年營運利潤達雙位數，有可觀回報，預期今年可向集團派發股息。

此外，Aviva表示會繼續與香港、越南和印尼的合作伙伴，探討運作戰略選擇。騰訊（0700）和高瓴在2017年收購Aviva香港公司60%股份，並在去年改組為網上保險公司Blue。

Aviva在8月時宣佈檢討亞洲業務，為行政總裁Maurice Tulloch重整計劃的一部分。彭博引述消息人士指，日本MS＆AD保險和宏利金融等公司都希望收購Aviva在新加坡和越南的資產。雖然Aviva希望從兩者出售獲得30億美元，但兩者估值可能略低。