服裝生產商捷隆（1425）明日起至周五（11月22日）招股，每股介乎0.4元至0.5元之間，每手5000股，入場費2525.19元。公司發售3.125億股，其中公開發售佔一成，其餘為國際配售，最多集資1.56億元。該股預計11月28日掛牌。

捷隆生產睡衣及家居便服，經營業務包括產品開發、原材料採購、物流管理等。公司於內地、柬埔寨等地區生產成衣，再出口至海外客戶，其中以美國客戶佔比最大，其次為英國客戶。

中美貿易戰開火影響進出口業，招股書顯示，公司於內地出口至美國的睡衣等產品均被列入產品清單，受今年9月美國多徵收的15%關稅影響。惟公司副總經理兼首席財務官傅天忠表示，現時關稅全部由美國客戶負責支付，暫未見轉嫁至公司。

公司亦計劃於越南建設廠房，以分散貿易戰風險，公司主席兼行政總裁談國培表示，計劃於今年第四季收購當地土地使用權，現時已物色好地塊，明年第二季度興建廠房，期望可於第四季度正式投產。

談國培又指出，雖然貿易戰當前，但不會放棄位於內地的生產線，因為內地在原料及上游供應鏈方面均有其優勢，在生產精細服裝時，熟練工人人力方面亦較佔優。

公司集資額將有74.2%用於在河南建造棉紡廠，有22.7%用於在越南設立新的製衣廠，其餘3.1%用於撥付營運資金及一般用途。

記者：馬迪帆

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