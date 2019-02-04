中國工信部旗下中國信通院公佈，10月份中國手機市場整體出貨量達3596.9 萬部，按年減6.7%，彭博分析官方數據後指，蘋果自秋季發布新手機後，今年9月及10月間在中國銷售超過1000萬部iPhone，出貨量按年增長超過6%。

彭博指，iPhone 11的銷售需求較以往型號更高，尤其是在中國市場，蘋果近年在中國業務陷入困境，原因是來自華為及小米（1810）的價格競爭加劇，另一方面，蘋果發布iPhone 11之前，其全球市場份額被三星及華為奪去。 Canalys分析師Nicole Peng表示指，蘋果降低零售價，內地消費需求似乎比去年更好，雖然舊型號的出貨量較弱，但新產品卻表現強勁。

中國信通院指，今年10月智能手機出貨量3461.6 萬部，按年下降4.5%，佔同期手機出貨量的96.2%，其中Android 手機在智能手機中佔比86.0%。今年首10個月，智能手機出貨量 3.09 億部，按年下降 4.3%，佔同期手機出貨量的 95.7%，其中 Android 手機在智能手機中佔比 91.4%。

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