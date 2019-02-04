憧憬中美貿易談判有進展，恒指今早高開115點後，升幅最多曾擴大至375點，高見26702點，收市升354點或1.35%，報26681點，重上50天線(26656點)，成交金額704億元，較上日增加13%；國指升131點或1.26%，報10556點。

吉利（0175）升4.47%，收報15.44元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌1.35%，收報29.15元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升3.13%，收報330元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻77點。

中午公布業績的石藥（1093）跌1.2%，收報20.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。石藥集團中午公布業績，截至今年9月底止9個月，集團錄得股東應佔溢利28.11億元人民幣，同比升24%。

警方仍舊包圍理大，雙方對峙已經超過24小時。受反修例拖累的相關股份反彈。本地地產股方面，恒地（0012）升1.77%，收報37.45元；新地（0016）升1.68%，收報109.2元；新世界發展（0017）升1.54%，收報10.58元；長實集團（1113）升1.16%，收報52.45元；信置（0083）升1.61%，收報11.38元。

貿易股方面，萬洲（0288）跌1.29%，收報8.39元；申洲國際（2313）升1.45%，收報105.1元；創科實業（0669）升1.7%，收報59.75元；瑞聲（2018）升4%，收報53.25元；舜宇（2382）升0.08%，收報123.5元。

匯豐否認即時取消反修例活動眾籌賬戶，匯控（0005）升0.86%，收報58.2元。

中金指，受惠H股全流通，有助提升市場流動性，港交所（0388）一度升2.4%，高見246.6元，創兩周最大升幅，收市報245元，升4.2元或1.74%。

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