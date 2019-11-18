內房再融資渠道的收緊，特別是非標融資的打擊。評級機構標普指出，以往內房可將非標融資用作前期融資，亦即在項目未達到銷售目標前已拿到錢，並投到新項目。但目前已不能再前融資了，就只能依賴銷售回籠，亦變相需達到預售條件才行，項目周期將由原來數個月拖長至一年以上，影響了房企現金流。

同時，官方對於內房債務不論境外、境內都作出增量控制，發改委要求一年內債務才能拿到再融資額度。由於以往內房的規模擴張依賴債務擴張支持，現時在周期拖長下，難以再以這種手段進行，即使手上有連多可售資源亦需要資金發展，亦會打擊了公司。而近期再現的發債潮，亦是發改委開放內房為未來一年中長期外債準備。

該行預期，內房的毛利率已於2019年見頂，上半年受評內房毛利率中位數為33%或以上，未來預見將一直往下走，由30%往下，經歷過程慢慢跌至近25%水平﹔相信明年將由33%降至30%或以下。

標普又談到兩大內房碧桂園（2007）及世茂（0813）若要獲得投資級別的關注重點。碧桂園在2018年底發生安全事故事件後，以及其他多方面原因而放慢了增速，但現時規模亦已達到全國首一、二名，陷入瓶頸。

該行指出，碧桂園放慢增長影響正面，令到債務對EBITDA低於4倍水平。惟碧桂園收入、利潤均達至頂峰，加上其主戰場在三、四線城市、甚至五線城市，在周期下是不利的，其收入及利潤都有可能放緩，影響槓桿水平。該行將會留意碧桂園是否有足夠營運能力，在三、四線城市等波動大的市場下仍能維持穩定性，以支持其投資級別。

世茂方面，該行則會關注其槓桿的持續性，雖然世茂今年銷售增長很不錯，合併槓桿比率亦在4倍範圍內，但是否具可持續性﹔以及亦留意到公司的項目權益比率持續下降，已降至60至70%，故除了合併槓桿比率外，其穿透槓桿比率都是要考慮。