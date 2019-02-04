評級機構標準普爾在電話會議表示，年初至今受評的內房已發行了超過650億美元的境外債，明年「到期墻」（maturity wall）已升至新高，但明年合計270億美元的到期境外債看起來可控。部分開發商的境外債券到期收益率已升至超過15%，反映出投資者信心疲弱和限制了再融資的能力。

在融資渠道收窄下，房企融資越少，拿地亦越少。而9月新增信托貸款額與6月時達到的峰值相比已經減半，貸款利率下落，表明放貸向信用質量比較好的公司傾斜。同時，土地拍賣溢價率下滑，但流拍率在上升。該行相信如果起拍價降幅擴大，一些有財務資源的開發商仍會有意愿拿地。

在中央明確提出不會將房地產作為短期刺激經濟的手段下，該行指，內房所有主要融資渠道都受到限制，由於融資增量渠道被封堵，開發商採取降價促銷的手段來加速銷售和現金回款。

該行預計，2020年全年全國商品住宅銷售額增速在0至5%，銷售面積增加可能是銷售額增長的唯一助推因素，至於次級城市的銷售面積和售價可能雙雙下滑。由於基本面較好的城市房產需求仍然穩健，2019年第三季全國全國商品住宅銷售面積同比增加5%。

內房一向以快周轉模式運作，但限價和地價上漲已使得房地產開發商的利潤率從峰值滑落，降價促銷將進一步壓縮利潤率。該行指，依然以激進增長發展的開發商可能最易受到影響，因為他們仍在累積高價土儲。

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