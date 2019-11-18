調查顯示，耀才散戶中看好及看淡明年港股走勢的首要因素均有關中美貿易戰，但眾人看法各異。其中四成人看好港股，因相信貿易戰有望緩解，三成人看淡港股，因相信貿易戰將會持續。

耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，今年科技股不似以往易炒，整體股市都偏「難賺」，出現短炒趨勢，長揸反而未必盈利。耀才證券研究部總監植耀輝表示，明年看好板塊包括5G設備、手機設備、物業管理及上游乳業股。

期貨市場方面，耀才銷售及客戶服務部高級經理陳偉明表示，今年前三季度港股期貨及美國期指成交量均相對增加，見到有資金流入期貨市場的趨勢。

本地社會局勢震盪，早前耀才亦因於無線電視（TVB）投放廣告而捲入一場小風波，遭支撐反修例運動的市民抵制。隨後耀才表示，無計劃繼續與TVB的廣告合約。許繹彬表示，結束合約僅是因為要作資源配置，未來將轉而注重在線廣告，例如應用程式（apps）等。他續表示，現時仍有在部分電視台投放廣告，因相信其觀眾對財經有一定認識；部分電視廣告取消，則因認為該台目標觀眾較「散」。