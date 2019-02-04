憧憬中美貿易談判有進展，恒指今早高開115點後，升幅最多曾擴大至361點，半日收市升292點或1.11%，報26618點，成交金額377億元；國指升104點或1%，報10529點。

吉利（0175）升3.11%，收報15.24元，是升幅最大的藍籌，業績公布前，石藥（1093）跌1.68%，收報20.45元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。友邦（1299）升2.53%，收報78.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻66點。

貿易股個別發展，萬洲（0288）跌1.65%，收報8.36元；申洲國際（2313）升0.68%，收報104.3元；創科實業（0669）升0.34%，收報58.95元；瑞聲（2018）升1.17%，收報51.8元；舜宇（2382）升0.49%，收報124元。

警方仍舊包圍理大，雙方對峙已經超過24小時。受反修例拖累的相關股份反彈。本地地產股方面，恒地（0012）升1.49%，收報37.35元；新地（0016）升1.68%，收報109.2元；新世界發展（0017）升1.34%，收報10.56元；長實集團（1113）升1.16%，收報52.45元；信置（0083）升1.43%，收報11.36元。港鐵（0066）升0.58%，收報43.05元；領展（0823）升0.75%，收報80.35元。

匯豐否認即時取消反修例活動眾籌賬戶，匯控（0005）半日升0.78%，收報58.15元。

中金指，受惠H股全流通，有助提升市場流動性，港交所（0388）一度升2.4%，高見246.6元，創兩周最大升幅，收市報244.6元，升3.8元或1.58%。

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