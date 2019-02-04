港股今早隨外圍高開，未有受理大圍攻事件影響，恒指今早高開115點或0.44%，報26442點，成交金額14億元；國指今早高開50點或0.49%，報10475點。

瑞聲（2018）升2.15%，報52.3元，是升幅最大的藍籌，信置（0083）跌0.89%，報11.1元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.97%，報77.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；中電（0002）跌0.56%，報79.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

本港抗爭持續，理工大學被攻打一整日，今早理大內大批爭者曾集體步出理大校園擬離開，但遭警方以多枚催淚彈逼回校內，目前理大攻防戰仍然持續。港上季GDP收縮3.2%，預期全年負增長1.3%。上周攻打中大當日，恒指收市跌493點。

本地地產股方面，新世界發展（0017）跌0.77%，報10.34元；長實集團（1113）跌0%，報51.85元；恒地（0012）升0.14%，報36.85元；新地（0016）升0.56%，報108元；信置（0083）跌0.89%，報11.1元。港鐵（0066）升0.47%，報43元。

貿易股向上，萬洲（0288）升0.94%，報8.58元； 申洲國際（2313）升2.03%，報105.7元；創科實業( 0669)升0.94%，報59.3元；瑞聲（2018）升2. 15%，報52.3元；舜宇（2382）升1.3%， 報125元。

本地反修例風波持續，不乏網民質疑電視廣播（0511，TVB）新聞取態，呼籲商戶暫停在TVB落廣告，本港老牌券商耀才證券（1428）今日在fb發帖文，表示公司與TVB的廣告合約已經完結，沒有計劃在TVB繼續落廣告。電視廣播開市報12.86元，無升跌。耀才開市報1.31元，無升跌。

中國人民保險集團（1339）公布，旗下子公司首十個月原保險保費收入合共4716.3億元人民幣，按年升11.8%。開市報3.21元，升0.31%。

賓利、勞斯萊斯等中國分銷商耀萊集團（0970）發盈喜，預期截至九月底止的中期按年純利將大幅增加，2018年中期純利為930萬元。開市報0.265元，升8.1%。

澳門博彩業中介人協會會長郭志忠接受博彩業媒體《GGR Asia》訪問時指，第四季VIP收入不樂觀，料更多中介結業。濠賭股方面，金沙中國（1928）跌0.13%，報38.1元；銀娛（0027）跌0.09%，報52.65元。

大酒店（0045）公布，今年第三季，香港半島酒店平均可出租客房收入為1692元，同比大跌46.2%，按季跌48.6%，平均房租4857元，同比跌11.4%，按季跌9.9%。季內，本港半島酒店房間出租率為35%，同比跌22個百分點，按季跌26個百分點。開市報8.68元，升1.99%。

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