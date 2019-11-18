美國白宮經濟顧問庫德洛及商務部長羅斯同稱中美就達成貿易協議上有所展進，刺激美股周五開市即再破頂，道指更首度突破28000點，以全日高位28004點收市，收升222點或0.80%。三大指數均創收市新高。港股ADR亦跟升66點或0.25%，報26392點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.2%，折合報320.64元；匯控（0005）升0.42%，折合報57.94元；建行（0939）跌0.23%，折合報6.2元。

今日焦點股份可留意：

本港抗爭持續，理工大學被攻打一整日，今早理大內大批爭者曾集體步出理大校園擬離開，但遭警方以多枚催淚彈逼回校內，目前理大攻防戰仍然持續。港上季GDP收縮3.2%，預期全年負增長1.3%。上周攻打中大當日，恒指收市跌493點。留意大市。

本地反修例風波持續，不乏網民質疑電視廣播（0511，TVB）新聞取態，呼籲商戶暫停在TVB落廣告，本港老牌券商耀才證券（1428）今日在fb發帖文，表示公司與TVB的廣告合約已經完結，沒有計劃在TVB繼續落廣告。

中國人民保險集團（1339）公布，旗下子公司首十個月原保險保費收入合共4716.3億元人民幣，按年升11.8%。

賓利、勞斯萊斯等中國分銷商耀萊集團（0970）發盈喜，預期截至九月底止的中期按年純利將大幅增加，2018年中期純利為930萬元。

澳門博彩業中介人協會會長郭志忠接受博彩業媒體《GGR Asia》訪問時指，第四季VIP收入不樂觀，料更多中介結業。

大酒店（0045）公布，今年第三季，香港半島酒店平均可出租客房收入為1692元，同比大跌46.2%，按季跌48.6%，平均房租4857元，同比跌11.4%，按季跌9.9%。季內，本港半島酒店房間出租率為35%，同比跌22個百分點，按季跌26個百分點。