澳洲會計師公會調查顯示，逾六成来自會計及金融行業的專業人士料香港經濟將於2020年繼續出現衰退。相比以往調查中，預期2019年出現衰退的人數當時僅有兩成，認為2018年出現衰退人數更只有4%，顯示金融業對本地經濟信心顯著下降。此外，有七成受訪者認為明年香港競爭力將下降，較去年升25%。

調查中，最多受訪者認為香港本地生產總值（GDP）下降幅度將會超過1%， 佔整體超過四成。而被問及最有助於本港經濟發展的因素時，最多受訪者選擇香港的低稅率、簡單稅制，以及粵港澳大灣區規劃。另外，有三成人士估計明年所在企業人數將會減少，較去年升1倍。

澳洲會計師公會2019年大中華區分會會長盧華基表示，香港經濟受到國際及內地經濟負面影響，本地社會動蕩則令前景雪上加霜。面對前景，他表示，政府可考慮提供更多資金，幫助本地企業拓展海外市場並把握大灣區機遇。他又表示，充滿挑戰環境下，企業正以審慎方式實行管理，除此之外，亦需要跟隨技術趨勢，例如虛擬銀行及5G。

調查於今年10月至11月間進行，總計訪問逾200名澳洲會計師公會在香港的會員，其中包括來自上市公司、跨國公司、私營企業、政府和非營利組織的財務、會計界專業人士。