人行發布《第三季中國貨幣政策執行報告》指，自去年年11月以來，中國人民銀行在香港離岸市場滾動發行了13 期，共計1600億元人民幣央行票據，建立了在香港發行央行票據的常態機制。截至上月底，香港人民幣央行票據餘額為 800 億元。人行指，會繼續在香港常態發行中央銀行票據，進一步豐富香港市場短期高等級人民幣金融產品，促進離岸人民幣貨幣市場發展，推動人民幣國際化。

人行指，近年隨著人民幣國際化程度持續提高，貨幣政策調控環境又發生了新變化，2018年末以來，在外部衝擊不確定性加大、影響長期化的關鍵時期，人行貨幣政策工具箱內的央行票據在離岸市場激活，對推動人民幣國際化發揮重要作用。

首先是豐富香港市場高信用等級人民幣投資產品系列和人民幣流動性管理工具，滿足國際投資者對短期限優質高流動性人民幣資產的配置需要；二是完善離岸人民幣收益率曲線，為其他離岸人民幣債券發行和定價提供基準，促進離岸人民幣貨幣市場發展；三是改變人民幣市場以外匯市場為主的格局，促進離岸人民幣市場結構優化、均衡發展。

下一步，人行會繼續完善在香港發行人民幣央行票據的常態化機制，根據市場需求安排發行規模和期限品種，帶動其他發行主體在離岸市場發行人民幣債券，未來央行票據可推進金融供給側結構性改革和推動人民幣國際化。