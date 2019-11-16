美國白宮經濟顧問庫德洛及商務部長羅斯同稱中美就達成貿易協議上有所展進，刺激美股周五開市即再破頂，道指更首度突破28000點，以全日高位28,004點收市，收升222點或0.80%。標指升23點或0.77%，收報3,120點；納指升61點或0.73%，收報8,540點。三大指數均創收市新高。

整周累計，道指、標指及納指分別升1.17%、0.89%及0.77%。道指連升6周，是兩年以來最長的升勢。

道指成份股方面，聯合健康集團（UnitedHealth Group）大升5.3%，成為升幅最大、貢獻最多的成份股，貢獻道指92點；強生（Johnson ＆ Johnson）升3.04%，貢獻道指26點。對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar及波音分別升1.3%及1.15%。

恒指夜期高水55點，報26,382點；港股ADR比例指數升62點或0.24%，收報26,388點。三桶油造好，中海洋（0883）、中石油（0857）及中石化（0386）ADR折合報12.16元、3.73元及4.46元，較港收市高1.85%、0.9%及0.6%；匯豐控股（0005）折合報57.93元，較港收市高0.4%，騰訊（0700）則折合報320.58元，較港收市高0.18%。