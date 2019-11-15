中國證監會指，與華信能源前董事長葉簡明相關的上海華信證券，因為違法為股東上海華信國際集團及其關聯方提供融資、違規開展資產管理業務、凈資本等風險控制指標已不符合持續經營證券業務的規定，而且逾期未能改正，嚴重損害客戶合法權益，危及公司穩健運行，因此於今日起撒銷華信證券的全部業務許可，並委託國浩律師（北京）事務所成立行政清理組，對華信證券進行行政清理，行政清理期限不超過12個月。

根據華信的官網披露，其註冊資本達112億元（人民幣、下同），為內地加入世貿後首家獲批的多牌照證券商，隸屬上海華信國際集團旗下。該行前身為華歐國際證券，早於2002年成立，並於2014年8月為華信收購，及後於2016年及2017年先後6次增資，2016年涉70億元，2017年則達33億元人民幣。截至2017年底止共聘用692名員工，資產淨值達113.18億元，年內虧損9243萬元，資產負債率按年大增1.42倍，達44.99%。當時上會會計師事務所的報告已指，對上海華信證券的財務報告不發表意見，主要因為無法獲取充分、適當的審計證據，以作發表審計意見的基礎。當中華信證券及其子公司的聯繫公司，分別存放在同系華信財務共16億元及28.9億元現金，但華信財務當時重大流動性風險，存款兌付出現困難。

中證監指，決定於11月15日撤銷華信證券的全部業務許可，並委托國浩律師（北京）事務所成立行政清理組，對華信證券進行行政清理。行政清理期間，委托國泰君安證券對華信證券的證券經紀等涉及客戶的業務進行托管。同時，證監會派駐風險處置現場工作組，對華信證券、行政清理組及托管組進行監督和指導。行政清理期限原則上不超過12個月。

中證監又指，針對華信證券違法違規行為，已於2018年5月至8月期間已對其採取了限制股東權利、暫停資產管理業務、責令改正等監管措施，並於同年8月對華信證券立案稽查。截至目前，華信證券仍未糾正有關違法違規行為。該會又指，華信證券違法違規風險爆發以來，證監會派出風險監控工作組進駐華信證券，進行專項檢查，並對公司經營、管理進行監控。目前，華信證券業務全面收縮，風險已有效隔離，客戶資產安全，同業業務了結，員工基本穩定。其強調，華信證券被風險處置屬於個別個案，下一步證監會將穩妥推進處置工作，依法保護客戶和相關方的合法權益。