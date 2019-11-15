中證監宣布，去年順利完成3家H股公司「全流通」試點工作後，2019年在總結試點經驗基礎上，證監會全面推開「全流通」改革。符合條件的H股公司和擬申請H股首發上市的公司，可申請「全流通」。

H股公司或擬申請H股首發上市的公司，有三類股份可申請H股「全流通」：一是境外上市前境內股東持有的內資股，二是境外上市後在境內增發的內資股，三是外資股東持有的未上市流通股份。H股公司「全流通」後，向境內主體增發的股份仍為內資股。

中證監指，將按「成熟一家、推出一家」的原則推進改革工作。H股「全流通」涉及的單H股公司境內未上市股份存量不大，相當於香港聯交所上市股份總市值的不足7%。「全流通」申請經核準後，相關公司境內未上市股份可轉為H股在香港聯交所上市流通。

H股「全流通」改革對A股市場運作並無直接影響。改革只涉及僅在香港市場上市的單H股公司，相關境內未上市股份轉為H股後將全部在香港市場交易，A+H股公司並不涉及「全流通」的問題。

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中證監開通H股「全流通」 不包A+H公司

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