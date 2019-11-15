澳門統計暨普查局公布最新資料顯示，2019年第3季澳門經濟受到外部需求持續放緩影響，致服務出口跌幅擴大，致季內的經濟按年實質收縮4.5%。今年澳門經修訂的首兩季經濟均出現負增長，分別按年跌3.8%及2.2%，上半年經濟增長則向下修訂為3%，首三季經濟按年實質收縮3.5%，形成實質經濟衰退。

該局指出，季內服務出口跌幅擴大，下跌達4.7%，受外圍因素影響，留宿旅客入境人次按年跌1.2%，不過夜旅客則錄得升幅；但由於留宿旅客及不過夜旅客的人均消費均錄得較大跌幅，致使其他旅遊服務出口下跌12.4%。另一方面，受貴賓廳業務跌幅擴大拖累，博彩服務出口按年下跌4.2%；服務進口則按年上升2.1%。

其他環節方面，貨物出口則微升0.5%；固定資本形成總額下跌8.5%，與住宅項目投資減少及不動產經營毛利相應下跌有關；私人消費及政府最終消費則分別增加2.8%及4.3%。貨物及服務進口分別上升1.6%及2.1%。

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