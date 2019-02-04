統計處公布，本港第三季經濟增長急速惡化，由於本地社會事件對本已受環球經濟同步放緩和美國與內地貿易摩擦影響而轉弱的經濟，造成極為沉重的打擊。本港經濟在第二季錄得0.4%按年輕微增長後，第三季收縮2.9%，是自二零零九年「環球經濟大衰退」以來首次錄得按年跌幅。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值繼上一季錄得0.5%跌幅後，在第三季顯著下跌3.2%，顯示香港經濟已步入衰退。

政府指，考慮到經濟在2019年首三季實際收縮0.6%，以及下行壓力持續顯著，今年全年實質本地生產總值增長預測，由八月覆檢時的0-1%，下調至今輪覆檢的負增長1.3%。

政府指，整體貨物出口在第三季按年實質跌幅擴大至7.1%，反映環球需求放緩和美國與內地貿易摩擦升溫。由於本地社會事件愈趨暴力令訪港旅遊業嚴重受創，服務輸出急劇惡化，急挫13.8%，是自2003年第二季以來最大的按年跌幅。隨着外圍環境變得更為嚴峻及貿易往來減少，其他服務輸出也錄得不同程度的跌幅。

內部需求在第三季明顯轉差，反映本地社會事件對與消費相關的活動構成嚴重干擾，以及經濟前景欠佳削弱消費及投資情緒。私人消費開支大幅減弱，實質下跌3.4%，是逾十年來首次按年下跌。整體投資開支的跌幅加劇至16.3%。機器及設備購置在營商氣氛非常悲觀下急挫，而樓宇及建造活動亦進一步下跌。

由於經濟情況惡化，勞工市場有所放緩，經季節性調整的失業率在第三季微升至2.9%。與消費相關行業的失業率升幅更為明顯。整體收入增長亦見放緩。

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