白宮經濟顧問庫德洛表示，協議「接近」完成，刺激港股高開206點，不過，內地10月經濟數據不理想，人行突然釋放MLF，以及對香港局勢的觀望，恒指一度轉跌最多23點，收市微升2點或0.01%，報26326點，成交金額620億元，較上日減少16.7%，亦是10月2日619億元成交之後最少；國指跌2點或0.02%，報10424點。

瑞聲（2018）升1.79%，收報51.2元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌1.42%，收報20.8元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.79%，收報77元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；匯控（0005）跌0.35%，收報57.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

中美貿易協議「接近」完成，貿易股上升萬洲（0288）升1.31%，收報8.5元；申洲國際（2313）升1.37%，收報103.6元；創科實業（0669）跌0.34%，收報58.75元；瑞聲（2018）升1.79%，收報51.2元；舜宇（2382）跌0.8%，收報123.4元。

香港局勢未見緩和，更有繼續升溫的可能，本地地產股大部份向下，恒地（0012）跌0.41%，收報36.8元；新地（0016）跌0.56%，收報107.4元；新世界發展（0017）升0.19%，收報10.42元；長實集團（1113）跌0.29%，收報51.85元；信置（0083）跌1.06%，收報11.2元。

港鐵（0066）繼續暫停部分服務，收市升0.47%，收報42.8元。

10月份新建商品住宅均價按月升0.5%升幅收窄，內房股方面，潤地（1109）跌0.15%，收報33元；碧桂園（2007）跌0.55%，收報10.78元；中海外（0688）跌0.39%，收報25.6元。

香港反警暴衝突升溫，本周更發生攻佔中大的事件，恒指過去5個交易日累跌4.78%或1324點，是今年8月2日一周累跌5.2%之後最多。本周藍籌股全線下挫，新地（0016）跌11%，其後為太古（0019）跌10.7%，之後三隻同為本地地產股，分別是九龍倉置業（1997）、新世界（0017）、信置（0083），分別跌9.5%、9.3%及7.7%。而跌幅最少的是石藥（1093）、瑞聲（2018）、蒙牛（2319），分別跌0.72%、0.78%及1.99%。

國指過去5個交易日累跌4.2%或457點，同樣是8月2日該周累跌4.65%之後最多。成份股當中，只有潤啤（0291）上升，升幅7.5%，其餘全部下跌，跌幅最多的是中車（1766），跌8.4%，其後為中電信（0728）、恒安（1044）分別跌8.1%、7.5%。

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