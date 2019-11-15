內地梳化生產商敏華控股（1999）公布截至9月底止中期業績，純利按年升6.1%至7.06億元，每股盈利18.5仙。集團派發中期息7港仙，派息比率為38%，較去年同期增3個百分點。集團主席黃敏利表示，目前有60%至70%美國訂單的產能已由中國轉移至越南，預計明年中可增至80%至90%，屆時因關稅所帶來的影響將得以改善。

期內，集團業務收入錄得55.93億元，較去年同期增1.9%。以地區計，中國市場收入增幅最大，按年升11.8%至28.94億元；北美地區則錄得按年22.9%的跌幅，收入為16.26億元。黃敏利指，集團在中國地區的線上銷售強勁，在剛過去的「雙十一」中，所接獲的訂單按年增74%，未來亦會加強推廣，期望能在中國市場內增加市佔率，並減低中國經濟放緩所帶來的影響。

對於集團梳化價格上揚空間，黃敏利預期，未來1年內集團不會加價，原因是宏觀經濟前景不明朗，維持價格對銷量有幫助。另一方面，他續指，受製造商對真皮的需求大幅下滑所致，原材料價格近來跌至歷史低位，對集團而言有優勢。

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