白宮經濟顧問庫德洛表示，中美每天都在溝通，協議「接近」完成，刺激港股高開206點，不過，內地10月經濟數據不理想，人行突然釋放MLF，以及對香港局勢的觀望，特別是習近平言論後的局勢，以及美國國會的香港人權與民主法案立法最快可於下周一通過，港股高開後最多再升多14點後，升幅收窄，最低位僅升36點。

恒指半日升85點或0.32%，報26408點，成交金額330億元；國指升9點或0.09%，報10437點。

中美貿易談判傳向好，瑞聲（2018）升3.18%，收報51.9元，是升幅最大的藍籌。其他貿易股亦向上，萬洲（0288）升0.95%，收報8.47元；申洲國際（2313）升0.78%，收報103元；創科實業（0669）升0.34%，收報59.15元；另一手機設備股舜宇（2382）無升跌，收報124.4元。

中海油（0883）跌1.5%，收報11.8元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。友邦（1299）升1.77%，收報77.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻46點。

觀望本港局勢，近期下挫的本地地產股靠穩。恒地（0012）跌0.14%，收報36.9元；新地（0016）升0.83%，收報108.9元；新世界發展（0017）升1.15%，收報10.52元；長實集團（1113）升0.38%，收報52.2元；信置（0083）升0.35%，收報11.36元。

今早部份服務再暫停的港鐵（0066）升0.82%，收報42.95元。

10月份新建商品住宅均價按月升0.5%升幅收窄，內房股方面，潤地（1109）跌0.15%，收報33元；碧桂園（2007）跌0.37%，收報10.8元；中海外（0688）跌0.78%，收報25.5元。

阿里巴巴（9988）招股，騰訊（0700）跌0.13%，收報319.4元。

澳門電台報道，澳門政府昨日向立法會提交明年度財政預算法案，主要收入當中，博彩稅預計收入910億元，與本年度預算相同。濠賭股方面，金沙中國（1928）升0.92%，收報38.55元；銀娛（0027）升0.95%，收報53.3元。

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