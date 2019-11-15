因為短期前景充滿挑戰和非常不明朗，預期年底前仍面對重重挑戰，下半年財務表現將較上半年大為遜色的國泰航空（0293），宣布推出長者特惠票價，而與長者同行之最多三位成年旅伴，將可享有九折優惠，視乎客艙類別而定。

國泰表示，由即日起至2019年11月30日，凡年滿六十五歲或以上之香港及澳門居民，購買2020年3月31日或之前出發的機票時將享有八折票價優惠。是次票價優惠適用於國泰航空及國泰港龍航空全球精選航點的商務客艙、特選經濟客艙及經濟客艙機票。

國泰表示，今次特惠機票是向全心貢獻社會的長者們致敬。

較早前，國泰航空顧客及商務總裁林紹波指出，短期前景充滿挑戰和非常不明朗，預期年底前仍面對重重挑戰，下半年財務表現將較上半年大為遜色。林紹波指出，10月雖然是傳統商務旅遊旺季，惟前艙客運需求疲弱，錄得雙位數字跌幅，整體客運收益率持續受壓，預期今年底前的訪港和離港機位預訂表現仍然疲弱，惟香港過境旅客量平穩增長有助抵消部分影響。有分析員相信，11月、12月客運量仍會跌。

其他報道：

【阿里上市】阿里巴巴今日起招股 每手100股 入場費1.89萬元

【海外收購】傳澳洲有條件批准蒙牛收購Bellamy

【中國數據】10月份新建商品住宅均價按月升0.5% 升幅收窄

【A股開市】三大指數走勢分化 僅滬指高開0.05%

【港股開市】庫德洛言論刺激美股期貨向上 帶動恒指高開206點

【中美角力】白宮庫德洛：中美每天都在溝通 協議「接近」完成

【開市焦點】習近平談港 美國會香港法等待周一通過 港股ADR跌9點

【歐美戰報】美中談判或陷僵局 美經濟數據好壞參半 道指跌1點