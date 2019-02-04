白宮經濟顧問庫德洛表示，中美每天都在溝通，協議「接近」完成。消息刺激美股期貨直線向上，道指、標普、納指期貨升幅屆乎0.36%至0.42%，帶動港股今早高開206點或0.79%，報26529點，成交金額16億元；國指今早高開93點或0.9%，報10521點。

金沙中國（1928）升2.09%，報39元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.05%，報77.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；中電（0002）跌0.25%，報80.25元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

香港局勢未見改善，國家主席習近平發言，在中大的示威者亦釋出善意，另一方面，美國國會亦加快香港人權與民主法案》立法，最快可於下周一（18日）通過。地產股向上，新地（0016）升0.28%，報108.3元；新世界發展（0017）升0.96%，報10.5元；長實集團（1113）升0.29%，報52.15元。

港鐵（0066）部份服務仍然暫停，開市跌0.23%，報42.5元。

白宮經濟顧問庫德洛發言，貿易股向上，萬洲（0288）升1.55%，報8.52元；申洲國際（2313）升1.76%，報104元；創科實業（0669）升0.93%，報59.5元；瑞聲（2018）升1.39%，報51元；舜宇（2382）升1.29%，報126元。

中國平安（2318）公布10月份原保費收入，今年首10個月壽險保費按年上升9.14%，至4228.79億元人民幣，比首9個月增長9.21%放緩。平保開市升1.04%，報92.1元。

利標（0787）公布截至9月底止中期業績，淨虧損8968.8萬美元，較去年同期蝕2.84億美元有所收窄，每股虧損50.28港仙，EDITA由虧轉盈至8000萬元，營業額按年減少5.2%至6.41億美元，不派中期息。開市報0.64元，升1.58%。

阿里巴巴（9988）昨日開始路演，今日正式啟動公開招股，招股價上限為188元，以每手100股計，每手入場費接近1.9萬元。騰訊（0700）開市升1%，報323元。

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