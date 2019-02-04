中美貿易談判又傳遇阻，美股個別發展，變幅屆乎跌0.04%至升0.08%，港股ADR則跌9點或0.04%，報26313點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.09%，折合報320.08元；匯控（0005）跌0.44%，折合報57.64元；建行（0939）跌0.04%，折合報61.8元。

今日焦點股份可留意：

國家主席習近平指出，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。他說，我們會繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

在沙田中文大學，有示威代表表示，重開吐露港公路南北行各一條行車線，並要求政府在24小時內承諾，如期舉行本月24日的區議會選舉，否則會再次堵塞吐露港公路。

共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）Twitter稱，參議院已加快通過有關《香港人權與民主法案》的程序，並強調如無參議員反對，最快可於下周一（18日）通過。

港鐵（0066）部份服務仍然暫停。

中國平安（2318）公布10月份原保費收入，今年首10個月壽險保費按年上升9.14%，至4228.79億元人民幣，比首9個月增長9.21%放緩。

利標（0787）公布截至9月底止中期業績，淨虧損8968.8萬美元，較去年同期蝕2.84億美元有所收窄，每股虧損50.28港仙，EDITA由虧轉盈至8000萬元，營業額按年減少5.2%至6.41億美元，不派中期息。

阿里巴巴（9988）昨日開始路演，今日正式啟動公開招股，招股價上限為188元，以每手100股計，每手入場費接近1.9萬元。