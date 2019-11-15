美中談判或陷僵局，英國《金融時報》報道稱中美可能難以敲定第一階段貿易協議，中國正在想方設法延遲休戰，降低了在未來幾天達成最終協議的機會。另外，美國經濟數據亦好壞參半，生產者價格上漲，但首次申領失業救濟人數超出預期。道指低開26點後，最多曾跌106點。

道瓊斯工業平均指數收跌1點，跌幅0.01%，報27781點。標普500指數收漲2點，升幅0.09%，報3096點。納斯達克綜合指數收跌3點，或0.04%，報8479點。

思科對第二季的收入預測遜預期，跌7.3%，報44.91美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低24點，而波音升1.36%，報367.44元，貢獻道指33點。

科技股方面，蘋果收市報262.64元，跌0.69%，谷歌母公司Alphabet收市報1309.15元，升1%，亞馬遜收市報1754.6元，升0.08%，Facebook收市報193.15元，跌0.02%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.36%，報404點。德國DAX指數收跌0.38%，報13180點；法國CAC 40指數跌0.11%，報5901點；英國富時100指數收跌0.8%，報7292點。