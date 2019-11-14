反送中引發的暴力衝突，未有因區議會選舉臨近而暫緩。不少陰謀論認為，政府的劇本從來都是要取消區選，而暴力衝突只是令林鄭班子更易找到可憑藉的理由。有建制派元老吹風，建議為押後區選訂立死線；不過地位更高的立法會前主席曾鈺成，卻力排眾議指選舉不應押後，更意有所指地說「佢哋智商未必好高，但未蠢到呢個程度」，反駁外界指建制派因怕輸而建議取消區選的指控。

區選取消與否，仍有待發酵，不過曾前主席的這句「智商未必好高」，卻一語道盡建制派的窘境，更某程度上反映，連系內元老也對接班的後浪感到不爽。作為政府的堅實支持者，建制派是錢最多、資源最多、人才最鼎盛的陣營，培養接班人理應不成問題；然而在過去十多年，縱使建制派在區議會及經歷DQ後的立法會佔據著大多數，派內成員卻經常醜態百出，質素廣受批評。有會議時只懂睡覺的議員，有只顧著自己收成期的議員，有涉嫌偽造學歷的議員，近年更出了個愛強詞奪理、與鄉黑握手助威的議員。

本港的建制派發展歷史可追溯至五六十年代，年代太久遠的不說，就從九十年代說起。當時還未有「建制派」之稱的他們，系內成員主要來自三方面：曾鈺成等從傳統左派學校老師發展出來的親共人士、傳統左派工會的工人階級，以及親中的工商界人士。回歸前的兩次立法局直選，建制派得不到甜頭，始終在六四事件發生後，港人對中共政權抱有戒心，當年掀起的移民潮，更反映出市民對九七臨近的恐懼。要在當時當刻當個建制派，去為進行過屠殺的政權做Marketing，不受歡迎是理所當然的。

其實，建制派的眼光，在當時比任何人也看得遠。《中英聯合聲明》一錘定音後，香港回歸中國基本已成了不能推翻的事實，既然無力反抗，倒不如學懂如何親近。中國自1978年改革開放以來，經濟成果有目共睹。當年的建制派，或許都有質疑中共政權是否可信，質疑過一國兩制能否成功落實，質疑過香港能否實行港人治港、高度自治；但他們更深信香港會懂得如何在中共管治下繼續過日子，深信中港經濟可互惠互利地發展，深信香港在中共支持下明天會更好。當時的建制派不用埋沒良心，因為他們相信所信奉的願景會成為事實，相信自己所做的，確實會令香港變得更好。

不能否認的是，建制的地區工作確實做得出色。有錢當然易辦事，蛇齋餅糭命中了升斗市民貪小便宜的特性，增加其支持度，但也不能抹殺在地區默默耕耘的建制社區幹事，人數確實不少，跟進工作亦做得較足，這或許又回到建制派資源較多的緣故。然而，不知出了甚麼問題，或許是涉及背後利益的stakeholders太多，被推舉出來作為議會上代表的建制派議員，不單未能發揮其作為代議士的功能，某程度上更敗盡地區工作所賺取的名聲。敢理直氣壯、自己亦深信支持中國可令香港更好的多個建制元老退下來後，換來的只是一批批為自身利益盤算、明知港人生活漸漸陷於水深火熱，也不得不為強權塗脂抹粉的竊賊。

現今的建制派，概括來說主要有兩類人。一類是只求穩定的中產或商界代表，普遍是功能組別議員。他們關心的不是市民的死活，而是自身的資產能否維持，又或支持祖國後可分到的利益有多少，代表人民當然是收成波；但收成波已經算是這類人中，較理想地履行議員職務的一位，起碼從他平時主持的會議，也可看出他願意花時間去研究相關議題。這類人的極端例子則有睡魔黃議員，幾乎九成會議時間也在睡覺，與其說他不願去了解議會議題，倒不如說他連去理解相關議題的能力也沒有。這類議員的作用只有一個，就是當個「Yes Man」，政府無論想做甚麼、過甚麼，也要毫不猶豫地支持，恰如其份地當個橡皮圖章的角色。「不要問，只要信！」，別傻了，他們有想過去問嗎？他們有問出一條合理問題的能力嗎？

第二類建制派，就是曾前主席所說的「智商不高」類型，或許是這類人易洗腦、易催眠，易於被強權所控制。第一大黨是盛產這類型的基地，單是疑似涉假學歷的立法會議員，最少已有兩位；更別說有喜愛潑婦罵街式發言的工業家千金、自動上繳調查文件予特首辦更改的so call律師，以及連蒙面法已生效也不知的神隱鄉事。這類建制派收到的命令與第一類一樣，就是要盲撐政府，但由於智商實在有限，所說的話邏輯欠奉，甚至會出現「今天的我打到昨天的我」的尷尬情況。最慘的是他們不少都是地區直選議員，對一些議題不能不表態，不能如第一類建制派般只需投票時按個鈕，被逼自曝其短，淪為笑柄。

沒錯，建制派是政府最殷實的支持者，但同時亦應是政府的智囊，在政府決策上出現錯誤時撥亂反正。可惜的是，現時的建制派充斥著太多只顧自己及智商不高的人，過去幾年助紂為虐，實行議會暴力、規程暴力「盲撐」林鄭，才會達至今日香港的下場。在建制舉手機器的護航下，一地兩檢、修改議事規則、沙中線醜聞等，竟然也讓林鄭政府輕鬆「過骨」；正因為林鄭發現就算議題多麼具爭議性，爭吵一輪過去，建制派也會為她「話過就過」，結果雄了她的心，不理反對硬推送中條例，結果一失足成千古恨。如果套用克警記者會的邏輯，即警方作出任何「不完美、可接受」的事，也是由於有示威者犯法所致；林鄭撕裂香港、魔化成「焦土之母」，也是由於建制派不分對錯的「盲撐」，他們就算不是元兇，也肯定是幫兇。

夠膽說出建制隊友「智商未必好高」的曾前主席，算是少數即使是泛民支持者，也會覺得他言之有理的建制派人物，可惜已經後無來者。豬隊友「人才輩出」，對於建制派的自甘墮落，或者曾前主席的心，比任何人更痛。這是香港政府的不幸，也是香港人的不幸。

P.S. ：執筆之際，母校香港中文大學剛經歷過前所未見的武力鎮壓。心碎之餘，實在很想知道建制派的中大校友梁美芬及陳克勤，看到師弟妹在2,000多枚催淚彈、橡膠子彈下負隅頑抗，你們的心有過半刻動容？有半刻反思過自己做過的事，是對是錯嗎？

羅仕揚

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