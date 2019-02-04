《日經中文網》報道， 在日本經營「YAHOO」的「Z HOLDINGS」和LINE就合併業務正開始最終協調。日本軟銀持有「Z HOLDINGS」約四成股權，並正與持有LINE約七成以上股權的韓國NAVER談判，料可在月內達成協議。本報向LINE查詢相關消息，對方回覆，上述消息非公司正式公告，公司尚未有決定。

報道續指，初步的合併框架是軟銀及NAVER雙方各出資50%，成立合資企業，成為持有Z HOLDINGS約七成股權的母公司，日本「YAHOO」和LINE則成為旗下子公司，Z HOLDINGS同時將保留約三成的公眾股東繼續上市。

LINE的聊天應用程式用戶約有8000萬人，而日本YAHOO用戶則有5000萬人。外界預計，如果兩者順利合併，平台將服務近1億位用戶，日本國內互聯網産業的勢力版圖將大變，足以對抗美國和中國的大型平台提供商。

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