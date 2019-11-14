英國時裝品牌Burberry公布中期業績，截至9月28日止半年，集團收入按年升5%至12.8億英鎊，稅前盈利較去年升11%至1.93億英鎊，同店銷售升4%。不過，期內香港區收入錄得雙位數跌幅，集團指，因應香港示威情況持續，將會調低2020財年毛利率預測，從早前跌0.1個百分點擴大至0.15個百分點的跌幅。而集團首席財務官Julie Brown在電話會議中提到，香港的銷售因應本地示威活動及旅客減少而受影響，但暫未有打算關閉任何分店，目前在港營運12間分店，正積極與業主商討減租，又強調集團的業務有一定韌力（resilient）。

Julie Brown認為，雖然受香港局勢拖累，但是集團整體在亞太區的銷售是不錯，尤其是在中國內地及韓國。集團同時宣布與騰訊（0700）合作開設社交零售店，全力在中國發展社交零售（social retail），預計可在明年上半年在深圳開幕。Julie Brown指，早前推出線上遊戲「B Bounce」，並獲得不錯的成績，期望能夠透過更多利用社交媒體及線上互動刺激銷售。

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