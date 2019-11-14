左起：新城廣播營運及運作總經理梁耀宗、香港中文大學市場學理學碩士課程副主任凌羽一

聖誕節將至，本港社會局勢持續緊張，然而並未有影響市民的消費意欲。新城今發布「聖誕消費意欲及商場數碼體驗」調查結果，逾六成半受訪者預期聖誕消費額未會按年減低或有大變化，當中36%表示消費額將與去年相若，另外29%表示會增加消費。

新城於今年9月至10月進行調查，在網上收集到6,736份問卷，受訪者年齡介乎18至66歲或以上，以了解市民預期的聖誕消費，及數碼消費的體驗與習慣。

今年聖誕僅有28%受訪者表示會留港消費，18%指出外旅遊或探親，54%指未有特別計劃。至於消費意欲增減原因，有64%受訪者表示受到社會當前氣氛影響，40%表示由於節日氣氛影響，當中以餐飲及膳食服務、食品、運動或健康產品等消費類別，錄得較高預期消費增長，奢侈品的預期消費則錄得跌幅。

新城廣播營運及運作總經理梁耀宗表示，今年為極具挑戰的一年，然而消費意欲並非一面倒下滑，若商戶好好利用減價及優惠促銷等，大可刺激消費者增加消費。至於企業策略方面，他認為受社會氣氛影響，企業將趨向保守，現況下都是「見步行步」，但據悉部分企業已預備各種策略應對聖誕。

對於聖誕商場或未必能正常營業，香港中文大學市場學理學碩士課程副主任凌羽一認為，營業時間縮短未必代表營業額將完全減少，建議企業做好處境分析，並與商戶積極合作，或加強數碼營銷活動，認為聯營或能創造更大的銷售價值。

記者：溫藹紅

其他報道：

【港股收市】抗爭持續 恒指跌247點 阿里路演 騰訊跌2.32%

【新股追蹤】阿里巴巴首日路演 消息：國際配售已獲足額認購

【股份異動】優品360午後有追捧 最多升23%

【專欄】警隊形象滑落 退休一哥從商不吃香

【有片：金匯測市王】澳洲就業數據急速惡化 澳元後市更趨悲觀

【聲稱被騙】西藏水資源大股東2億股報稱被欺詐挪用

【公司業績】Joyce Boutique半年虧損擴大 不派息