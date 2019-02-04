中美貿易談判傳遭遇障礙，港股今早低開127點，而近下午3點，傳出政府會實施宵禁，恒指最多跌367點，其後NOW新聞澄清該台未有發布有關消息，恒指跌幅收窄。其後《環球時報》發Twitter引述消息稱，港府會宣布周末宵禁，不過大市未有理會，繼續收窄跌幅，最終環時於下午3時15分刪除該Twitter。

恒指收市跌247點或0.93%，報26323點，成交金額744億元，較昨日減少5.8%；國指跌91點或0.87%，報10427點。

瑞聲（2018）升3.71%，收報50.3元，是升幅最大的藍籌。石藥（1093）升1.44%，收報21.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點。

業績遜預期，加上阿里巴巴（9988）首日路演，國際配售已獲足額認購，騰訊（0700）跌2.32%，收報319.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低59點。

反警暴抗爭持續，地產股跌，恒地（0012）跌0.81%，收報36.95元；新地（0016）跌1.28%，收報108元；新世界發展（0017）跌0.57%，收報10.4元；長實集團（1113）跌0.76%，收報52元；信置（0083）跌1.05%，收報11.32元。

抗爭未見有緩和的曙光，港鐵（0066）服務持續暫停，港鐵跌1.39%，收報42.6元，低位42.55元，跌至上月低位兼支持位。

中美貿易談判前景問題，貿易股下跌，萬洲（0288）跌0.94%，收報8.39元；申洲國際（2313）跌0.78%，收報102.2元；創科實業（0669）跌0.08%，收報58.95元。

iPhone 11的需求好過預期，瑞聲（2018）升3.71%，收報50.3元；另一手機設備股舜宇（2382）升0.81%，收報124.4元。

361度（1361）昨晚公布更換核數師，由畢馬威轉為大華馬施雲，拖累股價今早急挫，最多跌38%，低見0.99元，收報1.35元，跌15.6%。

分拆金山雲上市的金山軟件（3888）升8%，報19.96元。

優品360（2360）午後有資金追捧，股價突然抽升，最高見過2.26元，升23.5%，收報2.19元，升19.6%。

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