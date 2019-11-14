西藏水資源大股東所持有的2億股，報稱被欺詐情況下遭非法挪用。

日前股價急插逾七成的西藏水資源（1115）公布，獲大股東王堅旗下水資源通知，水資源有理由相信其持有的西藏水資源2億股，已於水資源被欺詐的情況下遭非法挪用。水資源已就收回有關股份、損害賠償及其他補償於香港高等法院針對Union Capital提起法律訴訟，並於今年11月13日提交傳票令，同時水資源已獲法院授予禁制令，直至今年11月22日前或當法院進一步頒令時，禁制Union Capital處置、處理有關股份，以及禁制Union Capital將其位於香港境內最多價值2.82億元的資產搬離香港或以任何方式處置。水資源亦已於香港警務處商業罪案調查科報告該欺詐案件。

西藏水資源半日收跌4.8%，報0.495元，成交232萬元。該股於本月4日（上周一）中午股價突然急插，最多曾急跌70.54%，最低見0.38元，全日跌幅收窄至67.44%至0.42元收市，成交達3.3億股，較平日介乎2萬至63.5萬股成交明顯大增，相當於總股本12.97%，成交額達1.59億元。集團收市後發公告，不知悉股價下降或成交量上升原因，強調運作正常，逆日股價一度大幅反彈48%。

資料顯示，王堅透過水資源，於11月6日，即公司股價大跌後兩日，於場內以平均價每股0.55元增持2653萬股，涉資1459萬元。

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