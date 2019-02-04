中美貿易談判前景不明，恒指低開127點，其後內地公布的10月份經濟數據全線遜預期，固投是1998年以來最慢，大市跌幅擴大至285點，低見26286點，半日跌245點或0.92%，報26326點，成交金額393億元；國指跌95點或0.9%，報10424點。

iPhone 11的需求好過預期，瑞聲（2018）升3.71%，收報50.3元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點。

業績差過預的騰訊（0700）跌2.69%，收報318.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低68點。

「三罷」持續，昨日更有指特首林鄭月娥深夜召開緊急會議商討對策，政府或將實施宵禁令，並提升港警武力以鎮壓民眾。今早政務司長張建宗在回應立法會議員問題時指，只是舉行普通會議，會議沒有特別意義，只是大家忙碌，需要較晚會面。攻佔中大後，市場關注後續對各大學的攻佔情況，以及香港局勢。

本地地產股下跌，恒地（0012）跌0.27%，收報37.15元；新地（0016）跌0.73%，收報108.6元；新世界發展（0017）跌0.19%，收報10.44元；長實集團（1113）跌0.19%，收報52.3元；信置（0083）跌0.52%，收報11.38元。

暫停多站服務的港鐵（0066）跌0.93%，收報42.8元。

中美貿易談判問題，貿易股下跌，萬洲（0288）跌1.42%，收報8.35元；申洲國際（2313）跌1.55%，收報101.4元；創科實業（0669）跌0.59%，收報58.65元。手機設備股向上，舜宇（2382）升0.49%，收報124元。

361度（1361）昨晚公布更換核數師，由畢馬威轉為大華馬施雲，拖累股價今早急挫，最多跌38%，低見0.99元，半日收報1.29元，跌19.3%。

分拆金山雲上市的金山軟件（3888）升8.7%，報20.1元。

其他報道：

【繼續暫停】多間銀行繼續暫停服務

【A股午市】兩市半日高收 海康威視挫2.8%

【中國數據】國統局：投資增速放緩但結構改善 豬價將企穩

【禍不單行】繼被美列入黑名單後 海康威視兩董事涉訊息洩露受查

【錢銀轇轕】畢馬威因審計費未達共識辭任核數師 361度急挫38%

【中國數據】10月份工業增加值、零售、固投遜預期 經濟壓力加大

【分拆上市】金山軟件考慮分拆金山雲

【分拆上市】平保：金融壹賬通申請納斯達克或紐交所上市