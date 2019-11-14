恒指跌245點，收報26326點，成交金額393億元。美股拒絕回落，市場仍然觀望中美貿易談判，報道指雙方就農產品採購問題意見分歧，特朗普要求中方買500億美元產品，中方則希望以市場化方式進行，但全球股市反應不大。港股今早曾反彈至26605點，但沽壓很快再現並跌穿昨日低位。一方面局勢已是死結只會不斷升級，一方面拆息不斷抽升也帶來壓力。

但大市還大市，個股表現並未受到影響，強勢股普遍靠穩偏強，當中平安好醫生（1833）、威高（1066）等更逆市大升。另一強勢的是績優的中芯（0981）。集團第3季度收入減少4%至8.16億美元，但環比上升3.2%，超出公司指引環比上升0至2%區間。毛利率為20.8%，環比上升1.7個百分點，表現優於公司指引20%。

剔除LFoundry影響後，3Q1 9 晶圓銷售額環比上升4.7%，主要由晶圓出貨量帶動，產能利用率由2Q19的91%隨之提升至3Q19的97%。從樂觀角度看，中芯技術相對落後，當集團產能也接近飽和，意味行業進入極度景氣階段，股價動力也最強。只是使用率飽和意味盈利增長空間相對有限，需依靠利潤擴張。集團第4季指引總收入環比增長2至3%，毛利率繼續擴闊至23至25%，管理層看法相對樂觀。

昨日股價表現高開後收陰燭，但成交激增，反映市場看法分歧。今早進一步大升，反映短線買盤很強，可小注投機性買入跟進，跌穿周三均價10.24元止蝕。

張兆聰

明報首席評論員