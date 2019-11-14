多間銀行繼續暫停服務。

包括交通銀行營業部，軒尼詩道分行，中區分行，香港仔分行，旺角分行，觀塘分行，藍田分行，將軍澳分行，黃大仙分行，元朗分行，屯門分行，大埔分行，上水分行，天水圍分行及沙田分行。

中信銀行(國際)銅鑼灣，沙田中心，大埔，上水及KCC銀行中心分行。

中國建設銀行(亞洲)紅磡馬頭圍道分行，馬鞍山分行及大埔分行。

招商永隆銀行西灣河分行，沙田廣場分行，上水分行。

大新銀行尖沙咀及將軍澳分行。

星展銀行又一城分行。

富邦銀行佐敦分行。

恒生銀行奧海城分行，浸會大學分行，城市大學分行，理工大學分行，科技大學分行，中文大學分行，觀塘個人理財中心，上水個人理財中心及港鐵東涌站辦事處。

華僑永亨銅鑼灣分行、長沙灣分行、九龍城分行、新蒲崗分行、深水埗分行、沙田分行、大埔分行、大角咀分行、土瓜灣分行、將軍澳分行、統一中心分行、元朗分行、金銀貿易場分行、紅磡分行及莊士敦道分行。

東亞銀行又一城分行、香港大學分行、香港中文大學分行、香港科技大學分行及香港理工大學分行。

匯豐銀行中環分行及中環卓越理財中心、香港大學分行、又一城分行及卓越理財中心、東海中心分行及卓越理財中心、天水圍分行、元朗分行及卓越理財中心、上水分行、上水中心卓越理財中心、所有流動銀行及日夜理財中心。

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