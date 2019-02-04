憂慮中美貿易談判前景，美股三大指數個別發展，港股ADR跌178點或0.68%，報26392點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.57%，折合報318.97元；匯控（0005）跌0.8%，折合報57.78元；建行（0939）跌0.59%，折合報6.17元。

今日焦點股份可留意：

騰訊（0700）公布，截至9月30日止第3季，集團錄得股東應佔溢利203.82億元人民幣，差過市場預期的235.3億元人民幣，按年跌13%，每股盈利2.151元人民幣。

另外，阿里巴巴在經歷6年後終於正式回歸香港上市。阿里巴巴前日通過上市聆訊，並將於今日起開始為時一周的路演，預計本月最後一周掛牌。

國泰航空（0293）公布，國泰航空與國泰港龍航空在10月份合共載客274.083萬人次，按年跌7.1%；乘客運載率下跌4個百分點至77.6%，以可用座位千米數計算的運力則增加2.4%。國泰航空顧客及商務總裁林紹波指出，短期前景充滿挑戰和非常不明朗，預期年底前仍面對重重挑戰，下半年財務表現將較上半年大為遜色。有分析員相信，11月、12月客運量仍會跌，惟營運數據對股價影響不大。

金山軟件（3888）昨公布業績，今年第三季純利錄得3606萬元人民幣，與去年同期虧損5926萬元比較，實現轉虧為盈，期內收益按年增長32%至20.2億元人民幣。另外，公司又指，正在考慮分拆金山雲並在一家獲認可證券交易所獨立上市的可能性。

「三罷」持續，港鐵（0066）今早服務受影響。留意港鐵。

上周五截標的啟德跑道區第4A區2號住宅地，由九倉（0004）伙中海外（0688）、恒地（0012）及嘉華（0173）合組財團以159.529億元奪得，每方呎樓面地價13,238元，不但較5個月前毗鄰每呎中標價18,080元低約27%，更成為跑道區望維港景每呎樓面地價最低的住宅地。

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