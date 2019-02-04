美國總統特朗普指中美貿易談判進展迅速，不過另一方面，《華爾街日報》卻報道，美中貿易談判據悉在農產品採購上遭遇障礙，中國不願意在潛在協議的文本中做出數字承諾。消息影響，標普、納指未有創新高，而美股道指則在迪士尼推出流媒體服務之後股價飆升帶動，指數創新高，曾升114點，高見27806點。

道瓊斯工業平均指數收漲92點，升幅0.34%，報27783點。標普500指數收漲2點，升幅0.08%，報3094點。納斯達克綜合指數收跌3點，或0.05%，報8482點。

迪士尼升7.3%，報148.72美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻68點，而Caterpillar跌1.26%，報144.49元，拖低道指12點。

科技股方面，蘋果收市報264.47元，升0.95%，谷歌母公司Alphabet收市報1296.18元，跌0.07%，亞馬遜收市報1753.11元，跌1.39%，Facebook收市報193.19元，跌0.65%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.26%，報405點。德國DAX指數收跌0.41%，報13230點；法國CAC 40指數跌0.22%，報5907點；英國富時100指數收跌0.2%，報7351點。