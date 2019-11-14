恒指昨跌493點，收報26,571點，成交金額791億元。港股反彈一天後再次大跌，警察圍攻中大的場面震撼全城，投資者擔心會有六四般的血腥鎮壓，在港資股拖累下，港股出現龐大沽壓。收市後騰訊（0700）公布第3季業績遜預期，收入增速令人失望，夜期跌幅擴大。香港局勢令人憂慮，但港資股近日跌勢已是「7.21元朗事件」後的級數，反映了不少悲觀情緒，26,000點附近有力一守，屆時甚至有條件出現小反彈，但部署上還是應從強勢股入手。

警察強攻中大，理由是要阻止示威者向吐露港公路投擲雜物，就因為這個理由，一晚就發放近1600枚催淚彈，以及各類型子彈不計其數，這完全是一個戰爭時才會出現的數字。特首日前才揚言不會中圈套而停課，結果昨早已傳港島區學校提早放學，說是要為進攻港大作準備，而教育局午後又宣布中小學及幼稚園今日停課，那是否意味昨晚會有重大事情發生？大家都清楚槍擊民眾現已成為平常事，投資者都擔心港府下一步就是要屠殺學生，出現香港六四事件，港股甫開市就大幅下跌，午後跌幅曾擴大至600點水平，到尾市才稍為收窄。

中央不容貿談節外生枝 恒指或可守26000點

港資股近日跌勢急勁，4個交易日跌逾10％的股份俯拾皆是，速度和幅度是7月、8月的級數。若港府大規模屠殺學生，港股尤其港資股肯定有巨大下跌空間；但中美首階段貿易協議已到埋門簽訂一刻，中央不大可能容許節外生枝。若短期沒有更多傷亡、槍擊事件，恒指應有力守住26,000點關口。只是大跌過後反彈不會多，部署上應以強勢股為主，而昨日這些股份也多能跑贏大市。

騰訊第三季收入增長21％，當中手遊收入增長25％至243億元，按季升9％。這個增速不能說疲弱，但考慮到第三季是《和平精英》首次貢獻整季流水，《PUBG MOBILE》的月活躍帳戶數也按年增長一倍。這意味包括《王者榮耀》在內的其他遊戲增速有些放緩，結果手遊業務復蘇的動力不如想像中強，2020年將很視乎《Call of Duty Mobile》的表現。至於電腦端遊戲收入跌7％至115億元。

騰訊漸變穩定增長股

網絡廣告收入仍然較弱，增長13%至184億元。遊戲、教育及電子商務垂直領域的廣告主需求強勁，抵消了汽車業廣告需求疲弱的情况。第三季增速較第二季的16％更慢，表現令人失望。展望第四季又發生NBA風波，當騰訊無法保證能轉播，廣告招商或多或少會受影響。投資者只能期望今年低基數效應，有助明年增速加快，而2020年將會有東京奧運會，也會有些利好。另一個亮點是網絡廣告成本支出按年跌8.5％。

今年買阿里沽空騰訊 享四成回報

騰訊公布業績後，大股東Naspers及由其分拆出來的Prosus，股價同樣跌逾3％。以此推斷，騰訊股價今市會再試低位。值得博反彈嗎？超短線而言小注一試無妨，但技術上並非超賣，吸引力一般。騰訊2020年預測市盈率為24倍，反映投資者逐漸將集團看作一隻穩定增長，而不是高增長股份。不過，中長線來看，騰訊沒有很清晰的主題概念，競爭對手又多，資金都流向阿里巴巴、拼多多等當炒股。事實上，今年買阿里沽空騰訊，至今回報達40％，是其中一個利潤豐厚的交易組合。與其買弱勢騰訊，倒不如認購阿里。

[張兆聰 還看今朝]