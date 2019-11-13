左起集團首席運營官樓小強、首席執行官樓柏良及首席財務官李承宗。（葉子晴攝）

內地醫藥研發服務平台康龍化成（3759）明日起招股，擬發行約1.16531億H股，10%為公開發售，招股價介乎每股34.5元至39.5元，每手100股，入場費約3989.8元，集資總額最多46億元，明日起至20日公開發售，料本月28日在港交所掛牌。高盛、中信里昂及東方證券為聯席保薦人。

公司今年1月才在深交所上市，被問及為何在短短10個月後就選擇在港交所上市，公司首席財務官李承宗表示，康龍化成是國際化的公司，希望能夠吸引更多國際投資者，看中香港交易平台足夠國際化，因此選擇在港發行H股。

截至今年6月底止，公司上半年收益為16.37億元（人民幣，下同），較去年同期升28.8%；除稅前利潤為1.87億元，按年升31.9%。是次上市集資款項主要用途為擴展中國實驗室及設施產能，以及建立醫藥研發服務平台和開發生物製劑，餘下款項亦會用作擴展公司於美國及英國的業務。

記者：葉子晴

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