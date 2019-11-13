花旗集團一名投資銀行員工在中環行人路上被警方拘捕，該集團即向在港的員工警告，避免非法集會，並呼籲用員工留在家中，確保家庭成員安全。《彭博》更引述一不願透露身份的知情人士指，花旗更在一電話會議內告知員工，要避開警方及示威者之間的衝突。

報道指，與花旗相關的一名投資銀行員工的片段，在社交媒體上廣泛流傳，片段顯示一上班裝束男士，在中環行人路上被3名警員包圍，向警員稱自己只是放工，過程中該人被摔倒在地時，試圖掙脫並一度抓住和揮舞一根警棍。警察撲到他身上將其壓住時，可以聽到可能是來自此人的聲音，叫喊著：「香港人，反抗！」。花旗的發言人James Griffiths指出：「我們知道此事，正展開進一步調查」，並指出：「調查還在進行所以不便進一步發表評論。我們希望所有員工都遵守法律。」

據網上流傳片段，該名男子在中環置地廣場外行人路被警員包圖時表示，他剛放工，以英文表示其辦公室僅在500米外，因此出現在上址，並稱自己無挑釁警員，認為警員非法拘捕，然後爆發上述衝突。

彭博又報道，法國巴黎銀行周三告知職工：「對於已經計劃召開的會議，管理人員應當視情況變化，毫不猶豫地取消並重新安排時間」，同時敦促員工留家辦公。摩根大通在香港的主要辦事處的員工則被告知，在需要靈活安排（比如家庭需要、學校停課、交通問題）的情況下，可自行決定。德意志銀行發給員工的簡訊中稱：「所有員工在上下班途中都應注意安全，對周圍情況保持警惕，並在出發前往辦公室之前檢查出行計劃」。

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