騰訊（0700）今日公布第3季業務，期內收入為972.36億元（人民幣，下同），按年增加21%，遜於市場預期的990.44億元。三大業務版塊，增值服務按年增長15%至506.29億元；金融科技及企業服務收入增長36%至267.58億元；網絡廣告收入按年增長13%至183.66億元。

不少大行發表報告均預計騰訊廣告仍將受宏觀因素以及視頻排播影響，騰訊表示，媒體廣告收入下降28%至36.5億元，承認該項減少主要由於包括騰訊視頻在內的媒體平台，受有挑戰性的宏觀環境及重要劇目排播不確定性而造成的收入減少所致。

騰訊指，遊戲、教育及電子商務垂直領域的廣告主需求強勁，抵銷汽車業廣告需求疲弱的情況。社交及其他廣告收入增長32%至147.16億元，主要受惠於微信朋友圈廣告庫存及曝光量的增加，以及移動廣告聯盟的收入貢獻。

另外，今年第3季的微信及WeChat的合併月活躍賬戶數達11.51億，按年增長6%；QQ的月活躍賬戶數按年跌8.9%至7.31億，而QQ的智能終端月活躍賬戶數為6.534億，按年跌6%，騰訊解釋，公司升級了安全策略，主動清理了濫發信息及有惡意機器人活動的賬戶。

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