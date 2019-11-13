騰訊（0700）公布第3季業績，網絡遊戲收入總額按年增長11%至286億元（人民幣，下同），當中手遊收入增長25%至243億元，PC遊戲收入則按年降7%至115億元。早前內地監管機構再出招，實施未成年人網遊宵禁，及限制未成年人每日打機時間。騰訊在業績報告指，自2017年起主動推行健康系統，並在去年加以升級，認為最近有關未成年用戶遊戲行為的新規定對業務的額外影響有限。

騰訊表示，內地《和平精英》的夏季內容更新提升了用戶活躍度，雖然《和平精英》貢獻整季流水收入，但目前仍屬確認遞延收入的初期階段。《王者榮耀》日活躍賬戶數保持穩健，購買季票的用戶增加，新推出的角色扮演類遊戲及策略類遊戲亦有助季度收入增長。

國際市場方面，《PUBG MOBILE》的月活躍賬戶數按年增長一倍，而集團與Activision Blizzard合作開發的《Call of Duty Mobile》，在推出後一個月內的下載量超過1億。

對於PC遊戲收入按年下降7%，騰訊解釋，《地下城與勇士》的十一週年慶內容更新後，付費用戶數目不及去年。今年6月《英雄聯盟》增加《雲頂之弈》模式，騰訊指《雲頂之弈》增加了《英雄聯盟》用戶的使用時長，擴大其國際收入；內地《英雄聯盟》的活躍用戶及流水收入亦有按年增長。