內地華南地區大型民辦教育機構華立大學集團（1756）明起招股，擬發行3億股，10%為公開發售，招股價介乎每股2.93元至3.26元，每手1000股，入場費約3293港元，明日起至11月19日公開發售，料本月25日在港交所掛牌，若以招股價最高3.26元計，集資總額最多9.78億元。中信建投（國際）融資為獨家保薦人。

集團目前在廣東省營運3所學校，包括廣東工業華立學院、廣州華立科技職業學院及廣東省華立技師學院，而截至上月底，在校學生共為40627人。截至今年8月底止，集團收益錄得約6.75億元（人民幣·下同），按年升11%。

事實上，集團曾在2017年12月、今年1月底及7月底先後三次向港交所（0388）遞交上市申請，但前兩次均以失效告終，不過最終亦通過上市聆訊。根據招股書顯示，集團截至今年8月底，負債比率高達109.1%。是次上市集資款項主要用途為增建及擴充旗下兩所院校的校園園區，餘下款項將用於江門市新建專科學校，以及用作集團營運資金。

記者：葉子晴

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