國泰航空（0293）公布，國泰航空與國泰港龍航空在10月份合共載客274.083萬人次，按年跌7.1%；乘客運載率下跌4個百分點至77.6%，以可用座位千米數計算的運力則增加2.4%。

今年首十個月的載客量較去年同期上升0.5%，而運力則增加6.4%。

另外，兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共18.3119萬公噸，較去年同期減少4.9%，運載率下跌2.4個百分點至68%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌2.5%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為5.9%。

今年首十個月的載貨量較去年同期減少6.6%，運力上升0.4%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌6.9%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，鑑於訪港及離港旅遊意欲疲弱，國泰將8至10月的客運運力減少了2至4%，亦將11至12月運力削減6至7%。

林紹波又指，中國內地航線因內地遊客的訪港意欲低迷而嚴重受壓。十月份雖然為傳統商務旅遊旺季，惟前艙客運需求疲滯，錄得雙位數字跌幅。展望未來，林紹波認為，今年年底前的訪港和離港機位預訂表現仍然疲弱，惟平穩増長的香港過境旅客量有助抵銷部份影響。

國泰航空收報9.99元，跌0.5%。