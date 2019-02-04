中美貿易談判前景未明，加上本港警民衝突升級，港股低開304點後一直尋底，低位曾跌至26465點，跌599點，昨天修復的20天線(27022點)、100天線(26977點)再次失守，而今日更進一步跌穿50天線(26640點)。港股收市跌493點或1.82%，報26571點，成交金額791億元，較上日增加14%；國指跌171點或1.61%，報10519點。

中生製藥（1177）升0.89%，收報11.38元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；新世界發展（0017）跌4.91%，收報10.46元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.24%，收報77.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低88點。

中美貿易談判前景未明，貿易股下跌，萬洲（0288）跌0.24%，收報8.47元；申洲國際（2313）跌2.18%，收報103元；創科實業（0669）跌2.8%，收報59元；瑞聲（2018）跌1.12%，收報48.5元；舜宇（2382）跌1.52%，收報123.4元。

警民衝突升級，本地地產股下跌，恒地（0012）跌2.87%，收報37.25元；新地（0016）跌2.41%，收報109.4元；新世界發展（0017）跌4.91%，收報10.46元；長實集團（1113）跌2.42%，收報52.4元；信置（0083）跌3.21%，收報11.44元。

港鐵（0066）封站、暫停鐵路服務，全日跌2.15%，收報43.2元。

領展（0823）公布中期業績，扣除與基金單位持有人交易前應佔之期內溢利為67.42億元，倒退26.9%，收市跌1.46%，收報81.1元。

標普宣布下調匯控（0005）評級展望為負面，確認A/A-1評級，匯控跌1.35%，收報58.25元。

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