領展（0823）今午舉行視象新聞發佈會，該集團主席聶雅倫表示，近數月的社會運動，有影響租戶的銷售，在有租戶店舖受到破壞的情況下，他們會與租戶密切合作，保障租戶、員工安全。他又說，集團目前繼續在中港市場，留意投資機會，但是若將來有機會能夠尋求到提高每單位派送，甚至改進物業收入淨額，也不排除在海外市場留意新的機會。

該集團行政總裁王國龍指出，因應近月社會運動的情況，他們會視乎租戶所處不同行業、營業額、表現及事件對生意影響，已和不同租戶洽商，在大家均對零售市道前景有一定保守看法，會對續租有影響，希望未來幾個月繼續支持租戶營商。在租戶店鋪受破壞時，他們首要顧及租客、租戶安全，領展會做適當措施令受破壞租戶盡快得到協助，並予以維修，幫助恢復及繼續營運。最新的續租租金收益總額增長18.1%，他說，當中其實仍有個別調高，及有情況減租。

王國龍續稱，領展會繼續物色可以幫助收入增長的項目，除過去數年在香港及內地一線城市物色不同投資機會，亦將在內地留意的項目範圍，擴大至長三角、渤海灣及大灣區，亦會留意其他市場的適合投資機會。至於將每手單位數目，由原先的500個調低至100個，他指出，這與最近的周年大會上，回應有單位持有人提出，在股價上升不少，買賣金額提高下，提出拆細所採取的舉措。目前領展有30%的單位持有人為散戶投資者，期望經此調整後，散戶可以多些買賣，亦預期在1月初落實拆細計劃。至於日後會否考慮以股代息方面，他指出，目前他們認為，更好的方法是讓投資者在市場買賣，會比以股代息更為方便及有效，目前無意重開以股代息計劃。

此外，領展原先有計劃進行回購6000萬個單位，但是在上半年才只回購1300萬個單位，首席財務總監黃國祥則指，受到市場所限，亦見到近期受到社會運動影響致單位價格有波動，因此他們會嘗試在下半年完成年初的回購計劃，最終視乎市場情況而定。

記者：陳偉燊

其他報道：

【下調評級】標普宣布下調匯控評級展望為負面 確認A/A-1評級

【公司業績】領展中期溢利倒退26.9% 派141.47仙 改為100股一手

【有片：埋身擊】紐西蘭央行預期維持利率不變 紐元兌美元有得升

【港股午市】失守多條防線 恒指半日跌477點

【暫停服務】各區部分銀行分行暫停營業

【A股午市】滬指獨憔悴 半日跌0.15%

【服務受阻】耀才：因示威活動未能替客戶入票

【局勢動盪】傳阿里巴巴獲港交所批准上市

【港股開市】中大衝突 歐盟籲克制 美議員推動香港法 恒指跌304點