領展（0823）公布中期業績，扣除與基金單位持有人交易前應佔之期內溢利為67.42億元，倒退26.9%，主要是由於去年同期錄得投資物業公平值變動較高所影響。期內每基金單位中期分派增長8.3%至141.47港仙。

期內物業收入淨額40.7億元，上升8.3%，但投資資物業公平值變動則大減45%，至36.62億元，因此拖累除稅前溢利大減26%。

另外，亦公布將於1月2日起，每手買賣單位由500個基金單位更改為100個基金單位。

領展半日跌1.58%，收報81元，現時仍報81元。

期內，零售收益總額按年增加8.9%。物業組合的租用率維持於96.9%的水平，而整體物業組合的續租租金調整率維持於18.1%。平均每月租金由2019年3月31日的每平方呎68.0元上升至2019年9月30日的每平方呎69.6元。

中國內地物業組合錄得收益總額7.32億元及物業收入淨額5.78億元，分別按年增加49.4%及48.2%。平均租用率為99.0%。

領展亦指，香港自6月初起持續社會動盪，對旗下商場造成不同程度的影響。在此時勢中，視保障顧客、商戶及前綫員工的安全及福祉為首要重任。

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