反警暴衝突在各區持續，加上中美貿易談判前景未明，以及阿里巴巴即將推進IPO集資計劃，港股低開304點後，跌幅曾擴大至582點，低見26842點，20天線(27023點)、100天線(26977點)得而復失，50天線(26641點)防線亦同告失守。港股半日跌477點或1.76%，報26587點，成交金額435億元；國指跌154點或1.44%，報10537點。

萬洲（0288）升0.71%，收報8.55元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；新世界發展（0017）跌5.09%，收報10.44元，是跌幅最大的藍籌；友邦（1299）跌3.48%，收報77.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低95點。

反警暴衝突引發國際關注，歐盟發聲、美國參議員亦推進《香港人權與民主法案》立法進程，只有2隻藍籌逆市上升，1隻無升跌。

本地地產股全跌，恒地（0012）跌3%，收報37.2元；新地（0016）跌3.3%，收報108.4元；新世界發展（0017）跌5.09%，收報10.44元；長實集團（1113）跌2.42%，收報52.4元；信置（0083）跌3.72%，收報11.38元。

荃灣線、東鐵線暫停，另有多站暫停服務，港鐵（0066）跌2.6%，收報43元。

傳阿里巴巴獲港交所（0388）批准上市，騰訊（0700）季績前跌0.3%，收報329.2元；港交所跌1.78%，收報243元。

今日公布季績的亦包括領展（0823），領展半日跌1.58%，收報81元。

中美貿易談判前景未明，貿易股個別發展，申洲國際（2313）跌1.61%，收報103.6元；創科實業（0669）跌2.8%，收報59元；瑞聲（2018）跌0.41%，收報48.85元；舜宇（2382）跌1.12%，收報123.9元。萬洲（0288）則逆市上升，升0.71%，收報8.55元。

其他報道：

【暫停服務】各區部分銀行分行暫停營業

【A股午市】滬指獨憔悴 半日跌0.15%

【服務受阻】耀才：因示威活動未能替客戶入票

【局勢動盪】傳阿里巴巴獲港交所批准上市

【港股開市】中大衝突 歐盟籲克制 美議員推動香港法 恒指跌304點